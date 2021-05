Kampf den Corona-Kilos: Unsere Aktion auf einen Blick

Wir haben es geschafft: Sechs Wochen mit Ernährungsberatung und Sportcoaching später sind wir der Traumfigur ein Stückchen näher gekommen.

Corona hat es den unliebsamen Pfunden um unsere Hüften leicht gemacht. Geschlossene Fitnesstudios und Lockdown machten es nicht einfach sich sportlich zu betätigen. Gemeinsam mit rund 20 Leserinnen und Leser aus dem Landkreis haben wir den unliebsamen Kilos nach Ostern den Kampf angesagt. Was hinter unserer Aktion steckt: Mit der Zeitung abnehmen: Wir sagen den Corona-Kilos den Kampf an!

Sport und Bewegung in den Alltag integrieren

Verschiedene Experten haben uns und unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den vergangenen sechs Wochen begleitet. Den Anfang hat unser Lauf-Coach Werner Kraus gemacht. Er selbst ist in seinem Leben schon tausende Kilometer gelaufen. Seine Begeisterung konnte er mit einfachen Tipps an unsere Gruppe weitergeben. Wichtig ist neben der Motivation auch Geduld, verrät er. Mit diesen Tipps gelingt auch Anfängern das Laufen

Wichtig beim Abnehmen ist selbstverständlich nicht nur Bewegung. Die AOK Ernährungsexpertin Brunhilde Konrad-Wagner hat unsere Abnehmgruppe ebenfalls begleitet. Zählen der Kalorien hält sie nichts, stattdessen zeigt sie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie sie ihre Ernährung ganz einfach an der Ernährungspyramide orientieren. So fällt das Abspecken leichter – und macht Spaß

Fett, Zucker und Co.: Wo die Ernährungsfallen lauern

Fallen lauern im Alltag überall. Schokolade, Alkohol, Knabberzeugs: die Versuchung ist groß. Wo wir überall versteckte Fette konsumieren, weiß unsere Expertin Brunhilde Konrad-Wagner: Die fetten Mogelpackungen: Wissen Sie wo Fette versteckt sind?

Wer auf seine Linie achten möchte, sollte auch beim Zucker aufpassen. Bei welchen Lebensmitteln es sich um wahre Zucker-Bomben handelt und wie wir sie vermeiden: Weg mit den Corona-Kilos: So tappt man nicht in die Zuckerfalle

Heinrich Magosch und Cello Teichmann (rechts) beim Abschlusstraining. Foto: Ferrari

Fitness und Ernährung sind wichtig, doch auch die Motivation muss stimmen. Unser Mentaltrainer Martin Lodner weiß worauf es ankommt. Als Trainer kennt er viele Sportler, die wegen mentaler Schwächen nicht ihre Leistung abrufen konnten. Was er von Routinen und positiven Erlebnissen hält: Damit kein Diätfrust aufkommt: Tipps eines Dillinger Mentaltrainers

Sportlich unterstützt uns Cello Teichmann von Cellos Sports Area in Lauingen. Der Fitnesstrainer kennt alle Ausreden und Ernährungslügen. Unsere Gruppe versucht er auch im Live-Stream zu motivieren und für den Sport zu begeistern. Jeder Montag ist für Cello Teichmann ein Lockdown-Tag

Genießen und trotzdem Abnehmen - das geht

Der Sommer steht vor der Tür. Unsere Ernährungsexpertin Brunhilde Konrad-Wagner weiß: "Gerade will jeder abnehmen, wir können uns vor Beratungen kaum retten.“ Was sie von verschiedenen Diätprogrammen hält: Fit bis Pfingsten: So kriegen wir die Corona-Pfunde endgültig los!

Wenn das Wetter schön ist, wird der Grill angeworfen. Das darf einfach nicht fehlen. Wir haben fünf Tipps, wie ihr den Grill-Abend genießen könnt, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Fünf Tipps für die Grillsaison im Landkreis Dillingen

Jeden Tag diszipliniert auf die Ernährung schauen, das schafft keiner. Sogar unsere Ernährungsexpertin Brunhilde Konrad-Wagner hat Tage, an denen sie sich etwas besonderes gönnt, beispielsweise eine Erdbeertorte. Warum das in Ordnung ist und flexible Ziele besser als strikte Kontrolle: Ernährung leicht gemacht: So gelingt Genuss ohne Gewissensbisse

Einen Tipp hat Konrad-Wagner auch wenn es ans Einkaufen geht. Altmodisch - aber hoch effizient ist der klassische Einkaufszettel. Nutriscore und andere Etiketten auf dem Prüfstand: Sorglos und Stressfrei einkaufen: Eine Expertin aus der Region hat Tipps

Zum Abschluss gab es eine ganz besondere Stunde mit zwei Trainern. Dass Sport verbinden kann haben auch Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch und Fitnesstrainer Cello Teichmann bei unserer finalen Stunde erlebt: Corona-Kilos ade!

Sie mussten schwitzen, jeden Tag mit uns sporteln und ihre Ernährung umstellen. Trotzdem: Unsere Teilnehmer sind zufrieden. 52 Kilogramm hat die Gruppe bestehend aus 13 Leserinnen und Lesern in den vergangenen Wochen abgenommen. Wie die Aktion ankam: Tschüss Corona-Kilos: Unsere Gruppe hat 52 Kilos abgenommen

Viele weitere Tipps rund um Ernährung und Sport gibt es in unserem Blog: Adieu Corona-Kilos: So klappt es mit der Traumfigur