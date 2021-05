Landkreis Dillingen

Kreis Dillingen: Wenn die Pflegerin auch zur Bezugsperson wird

Plus Vier Pflegerinnen und ein Pfleger berichten von ihrem Alltag in den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen. Die Corona-Pandemie hat ihren Arbeitsalltag völlig verändert.

Von Cordula Homann

Annette Käßmayr, Stationsleitung 2 (Innere), arbeitet seit Dezember vorrangig auf der Corona-Station in Wertingen. Nathalie Jahn und Patricia Philipp sind von der Inneren Medizin am Dillinger Krankenhaus zur Corona-Verdachts-Station gewechselt. Zum Tag der Pflege am 12. Mai haben wir gefragt, wie es ihnen geht.

