Kulturtage in Dillingen: 2021 ist ein buntes Mosaik aus kulturellen Bausteinen

Plus Der Trägerverein DLG-Kultur und Wir stellt den Kulturkalender für die drei Wochen vor. Das ist das Programm.

„Lange genug sind Kulturveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nicht nur im Landkreis Dillingen, sondern weltweit.“ Wenn auch Corona weiterhin den Takt vorgibt, so ganz werde die Pandemie das kulturelle Leben vor der Gesellschaft nicht mehr wegsperren können. Das sagte Vorsitzender Anton Kapfer vom Verein DLG – Kultur und Wir.