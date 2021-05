Polizei meldet mehrere Wildunfälle im Landkreis Dillingen

Polizei Dillingen warnt vor Wildwechsel und hat Tipps, wie sich Verkehrsteilnehmer richtig verhalten.

Auch die Wildtiere machen sich nach dem langen Winter wieder auf Futter- und Partnersuche und überqueren dabei die Straßen. In der Nacht auf Donnerstag ist es dabei zu insgesamt fünf Unfällen gekommen. Dabei wurden drei Rehe, ein Fuchs und ein Hase angefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den Pkw in Höhe von circa 4000 Euro.

Medlingen, Gundelfingen, Dillingen, Laugna und Wertingen

Die Tiere verendeten durch den Aufprall, ein Reh lief nach dem Zusammenstoß weiter in den Wald. Die Unfallstellen lagen in Medlingen, Gundelfingen, Dillingen, Laugna und Wertingen und ereigneten sich im Zeitraum von 4.30 bis 5 Uhr sowie einmal gegen 22.15 Uhr. Die Verkehrsteilnehmer sollten daher besonders in den frühen Morgenstunden auf verstärken Wildwechsel achten, teilt die Polizei mit.

Geschwindigkeit zwingend drosseln

Die Tiere treten dann aus geschützten Wald- und Strauchbereichen auf die Felder und queren dabei auf der Futtersuche die Straßen. Zur Unfallvermeidung sollte in diesen Bereich die Geschwindigkeit gedrosselt und bei Antreffen von Wildtieren das Fernlicht ausgeschaltet werden. (pol)

