So klappt es mit Erste Hilfe bei Kindern

Versicherer aus der Region haben Tipps für Notfälle daheim. Darauf kommt es an.

Das Erkennen einer akuten Gefahr für Kinder sowie im Notfall Erste Hilfe zu leisten, war Inhalt des digitalen Workshops „Notfälle im Kindesalter“ der AOK Günzburg in Kooperation mit dem ASB Neu-Ulm. Wenn Kleinkinder in Not geraten, ist die Unsicherheit oft groß, wie man am besten helfen kann, ohne etwas falsch zu machen.

Sofort den Rettungsdienst alarmieren

Sylvia Rohrhirsch vom ASB stellte im Online-Workshop die verschiedenen Erste-Hilfe-Maßnahmen vor und gab Beispiele, wann der Rettungsdienst sofort alarmiert werden sollte. Ebenfalls wurden die gängigsten Gefahren aufgezeigt, die für Klein-kinder und Babys im Haushalt drohen. Beispielsweise kann der Verzehr von Reinigungsmittel zu Vergiftungen und Ätzungen führen. Bedeutend waren deshalb auch die zahlreichen Tipps, um solche Gefahrensituationen zu vermeiden. „Wir möchten mit unserem Angebot den Eltern, Großeltern sowie weiteren Betreuungspersonen Sicherheit geben, um im Notfall richtig handeln zu können. Denn die Gesundheit unserer Kleinsten liegt uns besonders am Herzen“, so Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK in Günzburg.

Beratung am 8. Juni nutzen

Aufgrund der hohen Resonanz bietet die AOK am Dienstag, 8. Juni, 9 Uhr, einen weiteren Online-Workshop zu Notfällen im Kindesalter an. Interessenten können sich an den Ansprechpartner Moritz Ebner unter Telefon 08221/94369 wenden. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail möglich: moritz.ebner@by.aok.de möglich. Anmeldeschluss: 6. Juni. (pm)

