So läuft der Online-Wahlkampf der Wahlkreis-Kandidaten

Plus Die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis sind nicht nur am Infostand auf dem Marktplatz, sondern auch online aktiv. Doch nicht alle setzen auf die sozialen Netzwerke.

Wer gewählt werden will, den muss man kennen, besser noch: erkennen. Das ist eine einfache Regel. Wahlplakate und Flyer verteilen, ist das eine. Aber geht im Jahr 2021 auch ein Wahlkampf ohne soziale Netzwerke? Einige Kandidaten und Kandidatinnen im Wahlkreis haben den Online-Wahlkampf jedenfalls für sich entdeckt. Zum Influencer mit Tausenden Followern hat es unter ihnen zwar noch keiner gebracht, doch es ist klar zu sehen, wer fleißiger postet als manch anderer.