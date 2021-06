So viele Menschen im Kreis Dillingen leiden an COPD

Rauchen oder Feinstaubbelastung können im Alter eine COPD, eine chronische Bronchitis auslösen. So ist die Krankheit im Kreis Dillingen verbreitet.

Von den über 40-Jährigen im Landkreis Dillingen hatten sechs Prozent eine vom Arzt diagnostizierte COPD-Erkrankung. Das ist eine chronische Bronchitis. Der Kreis lag damit unter dem bayerischen Durchschnitt.

Bayernweit gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen: Das Spektrum reicht von 4,8 Prozent der über 40-Jährigen im Landkreis Starnberg bis zu 9,8 Prozent in der Stadt Hof. „Das zeigt der neue Gesundheitsatlas Bayern des Wissenschaftlichen Instituts der AOK“, so Thomas Biber, Fachteamleiter Gesundheitspartner bei der AOK in Günzburg. Dieser Atlas bildet die Häufigkeit von COPD bei den über 40-Jährigen für alle 96 bayerischen Kreise und kreisfreien Städte ab.

Das steht hinter COPD

Das Kürzel COPD kommt aus dem Englischen von „Chronic Obstructive Pulmonary Disease“. COPD ist eine chronische Bronchitis, bei der zusätzlich die Atemwege verengt sind, mit Tendenz zu kontinuierlicher Verschlechterung. Die Symptome der COPD sind Husten, Auswurf und Atemnot. Bei Menschen unter 40 Jahren kommt COPD praktisch nicht vor.

Bayern weist mit einer Krankheitshäufigkeit von 6,2 Prozent der über 40-Jährigen deutlich weniger COPD-Patienten auf als der bundesweite Durchschnitt von 7,1 Prozent. „Unter den Regierungsbezirken hat Mittelfranken mit 7,5 Prozent die meisten COPD-Patienten, Oberbayern mit 5,5 Prozent die wenigsten“, so Biber. Schwaben liegt mit 5,7 Prozent auf einem hinteren Platz.

Wo erkranken mehr Menschen an CODP - in der Stadt oder auf dem Land?

In Großstädten ist der Anteil an solchen Erkrankungen tendenziell höher als in ländlichen Regionen. „Das ist wohl auf die höhere Luftverschmutzung, insbesondere die Feinstaubbelastung, in den größeren Städten zurück zu führen“, erklärt Biber. Im Vergleich der deutschen Großstädte schneiden Regensburg (5,6 Prozent), Ingolstadt (5,7 Prozent) und München (5,8 Prozent) gut ab. Nürnberg und Fürth liegen dagegen mit 8,1 bzw. 9,0 Prozent COPD-Patienten bundesweit gesehen im oberen Mittelfeld.

Es gibt Unterschiede zwischen Alter und Geschlecht

Insgesamt leben in Bayern 453.000 Menschen mit so einer Erkrankung. In der Krankheitshäufigkeit zeigen sich Unterschiede nach Alter und Geschlecht. „Die Häufigkeit steigt mit zunehmendem Alter und erreicht ihren Höhepunkt bei den 85- bis 89-Jährigen“, sagt Biber.

In dieser Altersgruppe waren in Bayern 15,3 Prozent der Männer und 10,8 Prozent der Frauen betroffen. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern können durch das unterschiedliche Rauchverhalten bei Männern und Frauen erklärt werden. Das Rauchen ist der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung einer COPD. In den vergangenen Jahrzehnten war der Raucheranteil in Deutschland unter den Männern stets deutlich höher als unter den Frauen.

Die AOK laut Pressemitteilung ein eigenes Programm für Betroffene. Das wichtigste Ziel bei der Behandlung sei es, die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten. Neben dem Rauchverzicht wird ein angemessenes körperliches Training angestrebt. Nähere Informationen gibt es auch unter www.aok.de/bayern/curaplan. (pm)