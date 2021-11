So will der AWV die Region sauberer machen

Plus Im Rahmen der europäischen Woche der Abfallvermeidung stellt der Abfallwirtschaftsverband mehrere Projekte vor. Auch illegale Müllablagerungen sind ein Thema.

Deponien gibt es viele. „Aber viele Menschen waren noch nie da.“ Das sagte AWV-Abteilungsleiter Benjamin Roßkopf bei der jüngsten Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben (AWV) in Dillingen. Deswegen führt der Verband im Rahmen verschiedener Aktionen Interessierte über seine Recyclinghöfe und Deponien. Denn immer noch landet zu viel Müll in der Natur. Erst vor wenigen Tagen wurde der Polizei Bauschutt gemeldet, der zwischen Mörslingen und Deisenhofen einfach abgelegt worden war. Darunter mehrere Betonbauplatten sowie graue Fliesenbruchstücke (wir berichteten).