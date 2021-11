Verletzte nach Motorradunfällen im Kreis Dillingen

Zwei Stürze haben sich am Montag im Kreis Dillingen ereignet. In Holzheim wollte ein 17-Jähriger einem Hasen ausweichen.





An Montagmorgen hat ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer, der auf der Staatsstraße 2028 in Richtung Binswangen unterwegs war, eine Vollbremsung eingelegt. Ein vor ihm fahrender Pkw musste verkehrsbedingt abbremsen, um auf die Kreisstraße 2 abzubiegen. Der 16-Jährige bremste deshalb laut Polizeibericht abrupt ab und stürzte dabei auf die Straße. Er wurde leicht verletzt und musste im Wertinger Krankenhaus behandelt werden.

Motorrollerfahrer stürzt bei Ausweichmanöver in Holzheim

Zu einem weiteren Unfall mit einem Motorollerfahrer ist es am Montagabend in Holzheim gekommen. Ein 17-jähriger Motorrollerfahrer, der auf der Staatsstraße 2028 von Weisingen in Richtung Aislingen unterwegs war, wollte einem Hasen ausweichen, der auf die Straße gelaufen war. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. Durch den Sturz erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Dillingen behandelt werden mussten. An seinem Motorroller entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch