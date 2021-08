Landkreis Dillingen

Von Erstimpfungen in Lauingen zu Drittimpfungen in Höchstädt

Plus In dieser Woche kann man sich ohne Anmeldung auch in der Lauinger Stadthalle gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Montag wird das Angebot bereits rege angenommen. Und wie geht es im Pflegeheim Lipp in Höchstädt weiter?

Von Cordula Homann und Jonathan Mayer

Viele Sorgen macht sich Simon Straub nach seiner Impfung nicht. Angst vor Impfreaktionen? „Mei, dann ist es halt so“, sagt der 14-Jährige. Ihm geht es nur darum, endlich besser gegen das Coronavirus geschützt zu sein. Deswegen hat er sich gleich am Montagmorgen in der Lauinger Stadthalle teilimmunisieren lassen. Die zweite Impfung folgt dann wahrscheinlich beim Hausarzt. Dass er sich ausgerechnet vom mobilen Impfteam in Lauingen impfen lässt, war für den Baden-Württemberger eher Zufall. Er war zu Besuch bei seiner Tante und hat von der Aktion mitbekommen. „Ich war schon auf der Liste gestanden, aber ich hätte noch warten müssen“, erzählt er. In Anwesenheit seiner Mutter und nach einem entsprechenden Aufklärungsgespräch bekam er dann die Spritze in den Arm.

