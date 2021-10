Landkreis Dillingen

06:30 Uhr

Wieso ist die Impfquote im Landkreis Dillingen so niedrig?

Plus Das Gesundheitsamt nennt die Impfquote im Landkreis Dillingen bei Menschen unter 60 „stark verbesserungswürdig“. Was tut man dagegen?

Von Jonathan Mayer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist am Dienstag wieder leicht gestiegen. Sie liegt jetzt bei 72. An den Tagen zuvor war der Wert zunächst gesunken. Der Blick auf die Karte zeigt: In fast allen Städten und Gemeinden sind in den vergangenen Monaten Neuinfektionen dazugekommen – nur Zöschingen hält sich seit drei Monaten wacker infektionsfrei. Die Zahl der Infektionen nimmt landkreisweit also weiter zu. Gleichzeitig kommt die Impfkampagne kaum voran.

