Wo im Landkreis Dillingen Corona-Tests möglich sind

Seit einiger Zeit kann sich wieder jeder kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen. Im Landkreis Dillingen gibt es mehrere Anbieter. Wo und wann Corona-Tests möglich sind.

Egal, ob fürs Schwimmbad oder den Arbeitsplatz, für ein Treffen mit Freunden oder einfach nur zur Sicherheit: Angesichts der aktuellen Corona-Lage und der neuen Verordnungen wollen sich wieder deutlich mehr Menschen im Landkreis Dillingen auf das Coronavirus testen lassen. Geimpfte wie Ungeimpfte. Im Landkreis Dillingen gibt es einige Teststationen, wo das möglich ist. Wir haben eine Auflistung mit Standort, Öffnungszeiten und der Frage, ob man sich anmelden muss, zusammengestellt.

Generell gilt: Wer verdächtige Symptome hat oder vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft wurde, sollte sich direkt beim Hausarzt melden und gegebenenfalls dort einen PCR-Test machen. Für alle anderen gibt es die Teststationen, an denen Schnelltests durchgeführt werden. Dort kann sich jeder Bürger und jede Bürgerin mindestens einmal pro Woche testen lassen. Das gilt für Schwimmbadbesucher, wo 2G+ gilt, ebenso wie für Menschen, die nach einem möglichen Kontakt zu einer infizierten Person auf Nummer sicher gehen wollen. Im Landkreis Dillingen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Für Corona-Schnelltests gibt es in Dillingen zwei Möglichkeiten

In Dillingen gibt es das Testzentrum des Landkreises in der Weberstraße 14. Dieses hat von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Samstags kann man sich dort von 10 bis 13 Uhr testen lassen. Wichtig ist: Ein Schnelltest ist dort nur nach Anmeldung möglich. Diesen kann man entweder unter der Telefonnummer 09071/514888 vereinbaren, oder online, wenn Sie hier klicken.

Gemeinsam mit der Oberen Stadtapotheke haben die Stadt Dillingen und die DSDL auch im Foyer der Dreifachturnhalle an der Mittelschule, Ziegelstraße 10, eine Teststation eingerichtet. Die Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag, 7.45 bis 11.30 sowie 15 bis 19 Uhr und Samstags von 10 bis 12.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt hier.

Zwei Teststationen gibt es wiederum in Wertingen. Die Marienapotheke, Marktplatz 15, testet von Montag bis Freitag, 8.10 bis 11 Uhr sowie jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr und Samstags von 8.30 bis 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unter 08272/2068 nötig. Und auch die Martinus-Apotheke bietet gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund Testungen an. Diese finden in der Badgasse 7 statt. Eine Anmeldung ist dort nicht nötig. Öffnungzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr, Dienstag Donnerstag und Samstag von 13 bis 16 Uhr. Sonntags von 10 bis 13 Uhr.

In Höchstädt gibt es die Teststation der Stadtapotheke Daniela Brinz, der Stadt und von Baselt Event & Service. Es befindet sich im Alten Feuerwehrhaus, Prinz-Eugen-Straße 11. Geöffnet ist die Teststation von Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 10 Uhr, außerdem Montag bis Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr, Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr und Samstags von 10 bis 11.30 Uhr. Anmeldungen sind unter 09074/1009 (nur Mittwochs von 9 bis 12 Uhr) möglich, oder, indem Sie hier klicken.

Wo kann man sich im Landkreis Dillingen noch auf Corona testen?

Wer sich in Lauingen auf das Coronavirus testen lassen möchte, kann das an zwei Standorten machen: Zum einen bietet der Friseursalon Wörrle in der Klosterstraße 3 Schnelltests durch eigens geschultes Personal an. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 09072/4554. Ohne Termin sind dort keine Tests möglich. Die Öffnungzeiten sind von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Und auch das Testzentrum der Firma Ecocare auf dem Parkplatz von Lidl in der Werner-von-Siemens-Straße 1 gibt es noch. Auch hier ist eine Anmeldung vorab zwingend nötig. Diese ist hier möglich. Die Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr.

In Gundelfingen gibt es eine neue Corona-Teststation

In Gundelfingen wiederum bietet die Löwen-Apotheke in der Professor-Bamann-Straße 9 Schnelltests an. Die Öffnungszeiten der Apotheke sind von Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12.30 Uhr. Anmelden können sich Bürgerinnen und Bürger unter diesem Link.

Weitere Testmöglichkeiten bietet die Stadtapotheke zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund. In der Professor-Bamann-Straße 13 kann man sich Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr testen lassen,. Wichtig: Das geht nur mit vorheriger Anmeldung unter 09073/7817. Seit 1. Dezember finden Bürgerinnen und Bürger zudem eine Teststation des Arbeiter-Samariter-Bundes im Bleichestadel, Obere Bleiche 2. Die Öffnungszeiten: Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr, Mittwoch von 10 bis 13 Uhr, Freitag von 14 bis 17 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist dort nicht erforderlich.

Ebenfalls keine Terminvereinbarung ist im Schnelltestzentrum in Syrgenstein, Klingenplatz 7 in Staufen, nötig. Dort kann man sich Montags und Mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr, Freitags von 16 bis 18 Uhr und Samstags und Sonntags von 10 bis 12 Uhr testen lassen.