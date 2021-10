Zeitumstellung: Was halten Sie davon?

Plus Jetzt wird es wieder richtig früh dunkel: Das sagen Menschen im Kreis Dillingen zur Zeitumstellung.

Es wird wieder an der Uhr gedreht, Sonntagnacht geht es eine Stunde zurück auf dem Ziffernblatt. Für viele ist das nervig, manche bauen sich Eselsbrücken, um sich merken zu können, wo die Reise des Stundenzeigers hingeht. Wir haben Menschen aus dem Landkreis gefragt, wie sie es mit der Zeitumstellung halten.