Pendler aufgepasst: Bauarbeiten beeinflussen die Brenzahn

Die Brenzbahn ist wegen Bauarbeiten ab Freitag, 7. Mai, beeinträchtigt. Welche Züge und Verbindungen in Giengen betroffen sind.

Die Deutsche Bahn arbeitet von Freitag, 7., bis einschließlich Freitag, 14. Mai, an Gleis 2 im Bahnhof Giengen und erneuert dabei rund 1000 Schwellen. Dadurch kommt es zu Veränderungen bei den Zügen des SWEGVerkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn und der DB Regio auf der Brenzbahn.

So steht von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Mai, im Bahnhof Giengen nur ein Bahnsteig zur Verfügung, was beim IRE 3271 (Abfahrt 7.03 Uhr in Aalen, Ankunft 7.58 Uhr in Ulm) zum Ausfall des Halts Giengen sowie bei drei RB57 zu veränderten Fahrzeiten führt, damit nicht auch bei diesen Zügen der Halt in Giengen ausfallen muss.

Brenzbahn: Kein Halt in Giengen bis Freitag, 14. Mai

Da bereits ab Freitag, 7. Mai, nachts an allen Bahnsteiggleisen gebaut wird, kann der Zug 26580 der RB57 (Abfahrt 23.17 Uhr in Ulm, Ankunft 0.07 Uhr in Heidenheim) an allen Tagen zwischen dem 7. und 14. Mai 2021 nicht in Giengen halten.

Vom Halt Hermaringen verkehrt deshalb ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit einem Kleinbus für Reisende nach Giengen sowie von Giengen über Herbrechtingen nach Heidenheim. Die Mitfahrt in den SEV-Bussen ist nur mit gültiger Fahrkarte möglich. Fahrgäste müssen ihren Fahrschein an den Automaten oder den Verkaufsstellen an den Bahnhöfen erwerben. In den SEV-Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. (pm)

