Larry, der XXL-Dino aus Höchstädt

Plus Andreas Reichhardt hat sich mit einem außergewöhnlichen Spielgerät für Kinder einen Traum erfüllt – der mit hunderten E-Mails aus China begann.

Er brüllt, schlägt mit seinem spitzen Schwanz, blinzelt und stapft aufgeregt mit seinen Vorderfüßen. Bei einer Länge von knapp 5,50 Metern und einer Höhe von 2,10 Metern ist Larry ein absoluter Hingucker. Im Gegensatz zu seinen tierischen Vorfahren ist er aber harmlos. Aber warum genau steht ein Tyrannosaurus in einem Höchstädter Garten?

Larry ist kein normaler Dinosaurier, er besteht aus einem Stahlgestell und ist mit weichem Schaumstoff überzogen. Er wurde in China produziert, doch vor einigen Wochen hat das Plastikmonster sein vorläufiges Zuhause in Höchstädt bezogen. Seit seiner Ankunft hat der Riesendino das Leben von Familie Reichhardt ordentlich auf den Kopf gestellt. „Unser Larry ist ein Großprojekt“, erzählt Andreas Reichhardt und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Jeder in der Familie habe in den vergangenen Wochen mitanpacken müssen – egal ob groß oder klein. Seit mehreren Jahren habe Reichhardt bereits etwas für Kinder machen wollen. Nur was das sein sollte, da sei er sich nicht sicher gewesen. „Es sollte etwas Besonderes sein, das es in Deutschland so noch nicht gibt“, sagt der 23-Jährige, der sich jetzt im stolzen Besitz eines Dinos befindet. „Irgendwann bin ich dann in China fündig geworden“, sagt der Höchstädter. In deutschen Einkaufszentren würde es immer nur Spielzeugautos geben, in die sich Kinder setzen könnten und eine Runde fahren. In der City-Galerie in Augsburg gibt es nun einen Dinosaurier, mit dem Kinder eine wilde Fahrt erleben können. Der chinesische Larry aus Höchstädt.

Ein Tyrannosaurus als Attraktion in Höchstädt und Augsburg

Warum es ausgerechnet ein Tyrannosaurus sein sollte, kann Reichhard ganz einfach beantworten: „Ich bin selbst ein großer Dino-Fan.“ Per E-Mail habe er über Wochen hinweg mit einer chinesischen Firma kommuniziert, die solche XXL-Dinosaurier herstelle und vertreibe. Die Suche nach einem passenden Spielgerät, das einerseits seinem Geschmack und andererseits auch den Sicherheitsstandards in Deutschland entspreche, sei keine leichte Aufgabe gewesen. „Ich musste über ein Jahr suchen, bis ich fündig wurde.“ Doch auch dann ist der 23-Jährige nicht zufrieden.

Sein Tyrannosaurus soll größer sein und auch friedlicher aussehen, damit sich die Kinder nicht erschrecken. „Larry ist eine Sonderanfertigung“, verrät er und muss schmunzeln. Dass so viel Liebe zum Detail seinen Preis hat, stört den Höchstädter nicht weiter. Der Dino habe ungefähr so viel gekostet wie ein Kleinwagen, erzählt er. Über 200 Mails hatte er seit Oktober mit den Chinesen geschrieben, dann war sein T-Rex endlich in der perfekten Form nach Deutschland unterwegs.

Doch damit nicht genug. Auch in Hamburg, wo Larry mit einem Containerschiff ankam, gab es Probleme. „Seine riesige Transportbox ging beim Ausladen kaputt und musste erst repariert werden“, erinnert sich der Höchstädter. Larry war für mehrere Wochen gestrandet, weil niemand die Reparaturkosten bezahlen wollte. Nach vielen weiteren E-Mails war es endlich so weit: Der Tyrannosaurus kam nach Höchstädt. Andreas Reichhardts elfjährige Nichte Emilia Riebe hat das erste Aufeinandertreffen noch ganz genau im Gedächtnis. „Die Kiste war riesig und ich habe mich beim ersten Hineinschauen gleich einmal tierisch erschreckt“, erzählt sie begeistert. Anfangs habe sie noch große Angst vor dem Tyrannosaurus gehabt. Sie sagt: „Seine Zähne waren riesig und gruselig, wie er so in seiner Box saß.“

Dinosaurier "Larry" ist im stolzen Besitz der Familie aus dem Landkreis Dillingen

Inzwischen hat sie sich aber an Larry gewöhnt und reitet sogar gerne auf ihm. Doch dafür musste der T-Rex erst einmal aus der Box befreit werden. „Alleine das hat uns zwei volle Tage gekostet“, erzählt Reichhardt amüsiert. Doch auch als die Befreiung geglückt ist, gibt es noch reichlich Arbeit.

Eine Treppe musste her, damit man leicht auf Larry aufsteigen kann. Und auch ein Zaun war notwendig, um den Dino-Ritt abzusichern. Als alles fertig ist, geht es für den Dinosaurier endlich auf einem großen Anhänger nach Augsburg. Dort kann man ihn in den nächsten sechs Monaten in der City-Galerie antreffen und gegen Geld eine Runde mit dem Plastiktier fahren. „Ich hoffe, dass die Augsburger Larry genauso gerne mögen, wie meine Familie das tut“, sagt Reichhardt, der sich auf die Reaktionen freut.

Weitere Themen aus Höchstädt: