Als die Bomber nach Lauingen kamen

Plus 80 Jahre ist es her, dass die Royal Air Force die Herzogstadt mit Bomben überzogen hat. Für den Lauinger Helmut Traub ist diese Nacht die älteste Erinnerung. Wieso hatten die Briten Lauingen im Visier?

Es ist kurz vor Mitternacht, als die Sirenen aufheulen. Wenig später fallen die ersten Bomben auf Lauingen. 80 Jahre ist jene Nacht vom 12. Oktober 1941 jetzt her. Die britische Royal Air Force wirft einige Hundert Brand- und Sprengbomben auf die Stadt ab. Ganze Straßenzüge werden zerstört. Helmut Traub wohnt damals wie heute in der Brunnenstraße. Für ihn ist diese Nacht seine älteste Erinnerung.