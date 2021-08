Bei der Corona-Drittimpfung im Lauinger Elisabethenstift

Plus Im Lauinger Elisabethenstift werden die Seniorinnen und Senioren zum dritten Mal gegen das Coronavirus geimpft, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wieder dran. Wie finden sie das?

In zwei Reihen hinter- und mit gebotenem Abstand zwischen einander sitzen Bewohnerinnen und Bewohner im Albertus-Magnus-Saal der Lauinger Elisabethenstiftung. Sie kennen das Prozedere. Zum dritten Mal innerhalb von acht Monaten werden sie nun gegen das Coronavirus geimpft. „Das vergangene Jahr war immer ein Auf und Ab“, erinnert sich Dolores Schuster. Die 85-Jährige ist gern an der frischen Luft und freut sich auf die dritte Impfung. „Die Erste war ja auch schon ganz schön, da konnte man nichts sagen“, sagt sie und lacht.