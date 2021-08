Höchstädt

20.08.2021

Delta-Variante grassiert im Altenheim Lipp: So schlimm ist die Situation in Höchstädt

Vor rund drei Wochen ist im Pflegeheim Lipp in Höchstädt Corona ausgebrochen, seither herrscht dort Ausnahmezustand.

Plus Acht Menschen sind gestorben. Das Personal fehlt an jeder Ecke. Der Alltag im Pflegenheim Lipp ist nur schwer zu meistern. Hinzu kommen kritische Reaktionen von Außenstehenden.

Von Simone Bronnhuber

Es ist gespenstisch still. Nur das Sprühen der Desinfektionsflasche, die der Hausmeister gerade benutzt, um die Tische zu reinigen, ist zu hören. Zu dieser Uhrzeit, bei diesem Wetter, wäre der Hof im privaten Pflege- und Seniorenheim Lipp in Höchstädt im Normalfall mit Leben gefüllt. Der große Garten, die kleine Hauskapelle und die vielen Sitzmöglichkeiten im Freien werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern gerne genutzt. Doch aktuell ist der Alltag in der Einrichtung alles andere als normal. Die Situation vor Ort ist dramatisch. Die Delta-Variante des Coronavirus grassiert im Höchstädter Heim. Mit schlimmen Folgen.

