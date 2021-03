09:12 Uhr

Lauingen, Buttenwiesen, Glött: Bestellte Waren kommen nicht an

Drei Bewohner des Landkreises Dillingen haben im Internet Waren bestellt. Darunter auch ein Massivholzbett im Wert von 814 Euro. Nichts kam an.

Schon Ende Februar hatte ein Mann aus Glött über einen Onlineshop das Bett bestellt. Er überwies das Geld direkt aufs Konto der Firma, die Ware wurde aber nicht geliefert.

Auch ein Lauinger verlor Geld, genauer 390 Euro. Den Betrag hatte er nach Angaben der Polizei dem Verkäufer für eine Grafikkarte überwiesen, die in einem Kleinanzeigenportal angeboten wurde. Das Geld ließ sich nicht mehr zurückholen.

Armbanduhr kommt nicht in Wertingen an

Und ein Wertinger hat am 8. März eine Armbanduhr im Wert von 250 Euro in einer Online-Anzeige entdeckt. Auch er den Betrag über einen Transferdienst mit Freundesoption, so dass die Ware nicht versichert war. Die Armbanduhr wurde trotz Überweisung nicht geliefert.

