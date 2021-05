Lauingen

Corona: Das Lauinger Seminarzentrum Gut Helmeringen wird kleiner

Seit elf Jahren führen Daniela und Klaus-Peter Musselmann das Gut Helmeringen in Lauingen. Inzwischen ist es ihren Angaben zufolge zu einem der größten Seminarzentren in Süddeutschland herangewachsen. Doch nach der Krise soll sich etwas ändern.

Von Jonathan Mayer

12.000 Übernachtungen, bis zu 120 Seminare, die Kapazität von 105 Betten immer optimal ausgelastet. Es lief gut für Klaus-Peter und Daniela Musselmann. Zehn Jahre nachdem sie das Gut Helmeringen übernommen, investiert und, wie sie sagen, zu einem der größten Seminarzentren in Süddeutschland ausgebaut hatten, lief es sogar immer besser. Doch dann kam das Virus und mit ihm der Lockdown. Und auf Gut Helmeringen wurde es still.

