17:30 Uhr

Lauingen: Das Ergebnis des Bürgerentscheids könnte knapp werden

Die Entscheidung über das Einkaufszentrum in Lauingen fällt am Sonntag.

Unsere Facebook-Fans stimmen für das Lauinger Einkaufszentrum – wenn auch mit wenig Vorsprung. Was es rund um die Abstimmung am Sonntag zu beachten gilt.

Von Jonathan Mayer

Kommt das Lauinger Einkaufszentrum oder kommt es nicht? An diesem Wochenende fällt die vorläufige Entscheidung. Die Lauinger stimmen am Sonntag, 1. März, in einem Bürgerentscheid darüber ab.

Das Ergebnis könnte eng werden – zumindest, wenn man eine Umfrage unserer Zeitung als Vorlage verwendet. Wir haben unsere Facebook-Fans gefragt, ob das Einkaufszentrum ihrer Meinung nach gebaut werden soll, oder nicht. In den vergangenen Tagen haben 551 Menschen abgestimmt. Das Ergebnis: 284 Personen, also 52 Prozent, stimmten mit „Ja, unbedingt“, die übrigen 267 wiederum mit „Nein, auf keinen Fall“.

Beim Bürgerentscheid in Lauingen muss ein Quorum erfüllt werden

Die Entscheidung könnte also knapp ausfallen. Wichtig zu wissen ist aber folgendes: Bei der Umfrage haben nicht nur Lauinger abgestimmt, sondern auch Menschen aus dem übrigen Landkreis. Am Sonntag dürfen aber nur die Wahlberechtigten aus Lauingen ein Kreuzchen setzen. Das ist nicht das Einzige, was es zu beachten gilt: Wer abstimmen geht, sollte sich die Frage genau durchlesen. Denn wer für das Einkaufszentrum ist, muss aufgrund der Fragestellung „Nein“ ankreuzen, wer dagegen ist, setzt sein Kreuchen bei „Ja“.

Entscheiden wird am Sonntag die Mehrheit der Stimmen. Auch hierbei gibt es aber eine Besonderheit. Denn diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten betragen.

Setzt man voraus, dass etwa 8500 Menschen in Lauingen abstimmen dürfen, müssten also mindestens 1700 Personen entweder „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen, damit das Ergebnis auch wirklich zählt. Wird das Quorum nicht erreicht, muss der Stadtrat ein weiteres Mal entscheiden, ob das Projekt umgesetzt werden soll oder nicht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen