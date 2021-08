Die Corona-Abschlussklassen verlassen die Donau-Realschule Lauingen

Die zehnten Klassen der Lauinger Donau-Realschule haben trotz Corona herausragende Ergebnisse erzielt. Für ihren Abschied haben sie sich eine besondere Aktion einfallen lassen.

Nach einem aufregenden Schuljahr war es endlich soweit: Ende Juli durften die stolzen Absolventinnen und Absolventen der zehnten Jahrgangsstufe der Donau-Realschule Lauingen ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen.

In seiner Begrüßungsansprache gratulierte der stellvertretende Schulleiter Peter Hüttl den jungen Erwachsenen zu ihren ausgezeichneten Prüfungsleistungen. Trotz aller Widrigkeiten durch die Pandemie hätten die Schülerinnen und Schüler in den letzten 18 Monaten auch hinsichtlich der Digitalisierung viel Neues gelernt. Ähnliche Worte fand Landrat Leo Schrell: Die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler seien unter erschwerten Bedingungen zu herausragenden Ergebnissen gelangt. Er gab den jungen Menschen den Rat, ihre sozialen Netzwerke – Familie und Freunde – zu pflegen. Gerade in Krisenzeiten seien diese extrem wichtig.

Sieben Schülerinnen und Schüler haben einen sehr guten Schnitt

Erinnerungen an die vergangene Schulzeit weckte danach der Chor Remixx, der von Sibylle Mathia professionell dirigiert wurde, mit dem Song „I´ll Always Remember You“. Gratulationen durften die Schülerinnen und Schüler ebenso von der Schulleiterin Karin Leo entgegennehmen. Sie wünschte ihnen alles Gute, wo auch immer die Reise hingehe: Viele hätten ja bereits feste Vorstellungen bezüglich ihres weiteren schulischen oder beruflichen Weges.

Ermunternde Worte fand die Elternbeiratsvorsitzende Katja Zöschinger: Der Fortschritt werde von jungen Menschen gemacht. Deshalb sollten die Absolventinnen und Absolventen die Chance ergreifen, die Welt zu verbessern. Auf eine schöne und lehrreiche Zeit blickten die beiden Schülersprecher Jonathan Wiehler und Hannah Eggenmüller zurück. Auch wenn dieses Schuljahr ihnen viel abverlangt habe, keine Abschlussfahrt stattfinden konnte und neue Kommunikationswege gefunden werden mussten, seien doch die Herausforderungen erfolgreich gemeistert worden.

Von den Klassenleitern wurden außerdem die Klassenbesten geehrt: Exzellente Leistungen erzielten dabei in der Klasse 10a Luis Bäurle (1,09) und Jessica Wecker (1,18), in der Klasse 10b Elias Frei (1,17), Melissa Aydogan und Yannik Riß (beide 1,25). Den sagenhaften Notenschnitt von 1,0 erreichte Sophie Joas aus der Klasse 10c. Aber auch Simona Böck und Philipp Stadler (beide 1,25) konnten mit sehr guten Ergebnissen aufwarten. Die Klasse 10d stand dem in nichts nach: Hier zählten Jule Kaut (1,23) und Leon Leicher (1,38) zu den „Leuchttürmen“.

Zum Abschluss gab es Fotos aus der Schulzeit

Geehrt wurden zudem die Schülerinnen und Schüler, die sich in vielfältiger Weise für das Schulleben eingesetzt hatten. Ihr Engagement wurde von der Schulleiterin Karin Leo mit einem Eisgutschein honoriert.

Um ihre Abschlussfeier auf eine persönliche Art und Weise abzurunden, hatten die Absolventinnen und Absolventen bereits im Vorfeld Fotos aus der Schulzeit gesammelt und Lehrkräfte interviewt. Daraus waren Videopräsentationen erstellt worden, mit denen die Veranstaltung auf unterhaltsame Weise aufgelockert wurde. Danach folgten die persönlichen Dankesworte der Schülerinnen und Schüler an die einzelnen Klassen- und Fachlehrkräfte. (pm)