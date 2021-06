Fahrer unter Drogeneinfluss, Auto überschlägt sich bei Lauingen

Die Polizei ermittelt einen 34-Jährigen, der seinen Wagen nach einem Unfall bei Lauingen bereits abschleppen ließ. Mehrere betrunkene Fahrer tappen in Polizeikontrollen.

Die Polizei hat mehrere Autofahrer im Landkreis Dillingen ertappt, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Steuer saßen. Ein 34-Jähriger war am Freitag gegen 9.20 mit dem Auto auf der Staatsstraße 2025 von Gundremmingen in Richtung Lauingen unterwegs. Der Mann kam dabei laut Polizeibericht alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich, und der 34-Jährige ließ das Auto bereits eigenständig abschleppen, bevor die Polizeibeamten den Verkehrsunfall aufnehmen konnten.

Polizei findet Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchung

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten dann sowohl den Fahrer als auch Unfallwagen ermitteln. Dabei ergaben sich nach Angaben der Polizei Hinweise, dass der 34-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann musste sich deshalb Blut nehmen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

In der Nacht zum Samstag ertappte die Polizei mehrere betrunkene Autofahrer. Einen 36-Jährigen kontrollierten die Beamten um 22.45 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Mann durfte nicht weiterfahren.

Gegen 23.20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Wertinger Straße in Bocksberg einen 37-jährigen Autofahrer. Die Polizeibeamten bemerkten dabei, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab ebenfalls einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Polizei ließ den 37-Jährigen nicht weiterfahren.

Autofahrer verweigert Atemalkoholtest

Eine Zeugin informierte am Samstag gegen 1 Uhr die Beamten der Polizeiinspektion Dillingen über einen betrunkenen Autofahrer in der Königstraße. Das Auto konnte allerdings erst an der Adresse des Halters ermittelt werden. Nachdem sich die Beamten aufgrund staatsanwaltschaftlicher Weisung Zugang zur Wohnung verschafft hatten, trafen sie dort den 38-jährigen Fahrzeugführer an. Der verweigerte laut Polizeibericht einen freiwilligen Atemalkoholtest. Deshalb musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Das Ergebnis lag noch nicht vor. Seinen Führerschein musste der Betrunkene abgeben. (bv, pol)

Lesen Sie auch: