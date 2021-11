Hoher Schaden nach Schwelbrand in Lauingen

Großer Einsatz für mehrere Feuerwehren in Lauingen: In einer Holzverarbeitungs-Firma hat es gebrannt. Der geschätzte Schaden ist groß.

Zu einem großen Einsatz mussten die Feuerwehren am Sonntag ausrücken. Bei einer Holzverarbeitungsfirma in der Pfarrfeldstraße war ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, kam es im im Späneturm der Firma zu einem Schwelbrand. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Pressemitteilung der Polizei schwierig. Etwa 60 Kubikmeter Brandgut mussten mit einem Spezialfahrzeug abgesaugt werden.

In einer Firma in Lauingen ist ein Feuer ausgebrochen. Anwohner und Anwohnerinnen werden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Foto: Jonathan Mayer

Menschen sind nicht in Gefahr

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren aber keine Personen in Gefahr. Anwohner und Anwohnerinnen im Lauinger Westen wurden gebeten, ihre Fenster geschlossen halten. Vom Feuer betroffen ist das Silo des Unternehmens, in dem Holzspäne gelagert waren.

Der Abtransport der Sägespäne dauerte bis 1.30 Uhr. Insgesamt waren 117 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lauingen, Gundelfingen, Dillingen und Aislingen im Einsatz. Durch die Löscharbeiten stieg zeitweise erheblicher Rauch auf, bei dem es sich jedoch um unschädlichen Wasserdampf handelte. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro beziffert. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

(mayjo mit pm)