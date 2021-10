Lauingen

17:00 Uhr

In Lauingen soll ein Tierkrematorium entstehen

Ein Mitarbeiter eines Tierkrematoriums räumt Asche aus dem Ofen. Das Foto entstand in einer Einrichtung in München. Auch in Lauingen soll eine solche Anlage entstehen.

Plus Gegenüber dem Herrgottsruh-Friedhof in Lauingen will ein Unternehmen die Einäscherung von Haustieren aus ganz Schwaben ermöglichen. Dabei ist das Thema Pietät besonders wichtig. Nicht alle sind von dem Plan überzeugt.

Von Jonathan Mayer

Was soll passieren, wenn der geliebte Familienhund stirbt? Früher oder später muss sich jeder Tierbesitzer mit dieser Frage auseinandersetzen. Viele Menschen wünschen sich für ihre treuen Vierbeiner inzwischen einen schöneren Abschied, als ihn einfach im Garten zu vergraben. Genau das will ein Unternehmen bald in Lauingen ermöglichen. Die Tierbestattungsfirma Rosengarten plant ein Krematorium extra für Haustiere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen