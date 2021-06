Lauingen

Ist der Lauinger „Schlammgraben“ bald kneipp-geeignet?

Blick ins Wassertretbecken im Lauinger Luitpoldhain. Die Anlage sollte ein Ersatz für das Kneippbecken an der Donau werden, doch dafür ist das Wasser zu warm und zu schmutzig. Doch das könnte sich bald ändern.

Plus Während eine Lösung für den Schmutz in der Tretanlage im Lauinger Luitpoldhain gefunden scheint, setzen einige Bürger ein letztes Zeichen für ihr Kneippbecken.

Von Jonathan Mayer

Es ist wohl so etwas wie ein letzter Aufschrei: 18 Lauinger Bürger haben sich vergangene Woche am Kneippbecken am Donauufer getroffen – zum wahrscheinlich letzten Mal. Gefüllt war das Becken nicht, denn es wird bald abgerissen. Die Bürger, die sich auf Initiative von Cornelia Manßhardt trafen, machten aus dem Treffen kurzerhand ein „Trockentreten“. Ihre Devise: „Wir geben nicht auf.“

