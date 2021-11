Lauingen

vor 52 Min.

Lauinger Bürger protestieren gegen das geplante Tierkrematorium

Dieses Plakat haben Anwohnerinnen und Anwohner am Wochenende in der Nähe des Herrgottsruhfriedhofs in Lauingen aufgestellt. Sie protestieren gegen ein mögliches Tierkrematorium.

Plus Das Tierkrematorium am Lauinger Friedhof stößt bei den künftigen Nachbarn auf Widerstand. Sie fürchten Emissionen und kritisieren das Vorgehen der Stadt. Eine Unterschriftensammlung soll den Bau verhindern.

Von Jonathan Mayer

„Tierverbrennung nicht bei uns in Lauingen“ steht in großen Lettern auf dem Plakat, das am vergangenen Wochenende gegenüber vom Friedhof Herrgottsruh angebracht wurde. Die Botschaft ist eindeutig: Hier ist jemand wütend – und will das Tierkrematorium, das ganz in der Nähe entstehen soll, unbedingt verhindern. Hinter der Aktion stecken einige Anwohnerinnen und Anwohner, die nach eigenen Angaben bereits deutlich über 250 Unterschriften gegen das Krematorium gesammelt haben. Wenn nötig, wollen sie sogar noch weiter gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen