Lauingen

15:55 Uhr

Leuchtreklame am Müller-Markt fängt in Lauingen Feuer

An der Fassade des Müller-Marktes in Lauingen gab es einen Kurzschluss. Dabei wurde die Leuchtreklame wurde beschädigt.

Am Samstag in der Früh wollte eine Frau die Leuchtreklame an der Außenfassade des Lauinger Müller-Marktes einschalten. Da kam es wohl zu einem Kurzschluss.

