Lauingen

11:55 Uhr

Mann fährt mit stillgelegtem Auto durch Lauingen

Die Polizei hat in Lauingen einen Mann gestoppt, der mit einem stillgelegten Auto unterwegs war.

Gleich mehrere Verfahren hat ein Mann jetzt am Hals, nachdem die Polizei ihn in Lauingen nachts am Steuer eines stillgelegten Autos erwischte.

Themen folgen