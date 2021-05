Mit Roller vor Polizei geflüchtet: Wer hat in Lauingen etwas beobachtet?

Die Dillinger Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Jungen am Sonntag gesehen?

Beamte der Polizei Dillingen wollte am Sonntag gegen 16 Uhr in der Schabringer Straße einen Motorroller kontrollieren, weil das Versicherungskennzeichen steil nach oben gedrückt war. Kurz vor der Kontrolle sprang ein jugendlicher Fahrer auf das Gefährt und flüchtete über den Grünstreifen und den Gehweg. Seinen schwarz-blauen Helm ließ er an der Kontrollstelle zurück, so die Polizei.

Akne im Gesicht und schwarze Zipperjacke

Der Jugendliche wurde als circa 15 Jahre alt, mit starker Akne im Gesicht, bekleidet mit schwarzer Zipperjacke und Pullover mit weißer Aufschrift beschrieben. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (pol)

