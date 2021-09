Lauingen

20:15 Uhr

Neuer Laden in Lauingen: Im Vitamins Land treffen Waffeln auf Fruchtcocktails

Plus Vor sechs Jahren fliehen Yousef Abouras und Mohammad Mohjazi aus Syrien nach Deutschland. Jetzt haben sie in Lauingen ihren eigenen Laden mit Cocktails und Waffeln eröffnet: das Vitamins Land. Die Idee dazu begann mit einer langen Suche.

Von Jonathan Mayer

Die Wand hinter Yousef Abouras ist so etwas wie der Traum eines jeden Kindes: Nutella-Gläser verschiedenster Größen reihen sich an manch andere schokoladige Süßigkeit. In der Theke rechts liegen Bananen neben Kiwis, Erdbeeren, Avocados, Melonen und Pistazien. Wer will, kann das alles mischen, ins Getränk genau wie auf eine Waffel. Das ist das Konzept von Vitamins-Land, der neuen Cocktail- und Waffelbar in Lauingen. Gegründet haben den Laden zwei, die erst vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland kamen. Eigentlich wollten sie hier weiterstudieren, jetzt träumen sie bereits von einer zweiten Filiale.

