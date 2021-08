Stützrad verloren: zwei Unfälle bei Lauingen

Außerdem kracht es im Kreisverkehr bei Lauingen und in Ziertheim übersieht eine Frau beim Linksabbiegen ein anderes Auto.

Zwei Autounfälle haben sich am Samstag in Lauingen ereignet. Am Abend, um 17.35 Uhr, krachte es im Kreisverkehr an der Staatsstraße 2025 nördlich der Bundesstraße B16 bei Lauingen. Ein 70-Jähriger aus Stuttgart und ein 25-Jähriger aus Ichenhausen befuhren hintereinander den Kreisverkehr.

Dabei fuhr der 25-Jährige – so vermutet es die Polizei – vermutlich in zu dichtem Abstand hinter dem 70-Jährigen. Beide nahmen dann die gleiche Ausfahrt. Weil jedoch der Ältere erst sehr spät und ohne zu blinken reagierte und der 25-Jährige bereits rechts an ihm vorbeifuhr, stieß der 70-Jährige bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr mit der Front seines Autos gegen das linke Heck des Wagens des Jüngeren.

Nach dem Unfall musste ein Auto abgeschleppt werden

Das Fahrzeug des 70-Jährigen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. Da sich beide Verkehrsteilnehmer nicht gänzlich im Sinne der Straßenverkehrsordnung verhalten hatten, wurden auch beide verwarnt.

Auf der Staatsstraße 2025 zwischen Lauingen und Gundremmingen hatte es am Samstag schon um die Mittagszeit herum gekracht. Dort waren um 13.50 Uhr eine 47-Jährige aus Gerolzhofen und ein 76-Jähriger aus Aislingen unterwegs. Auf Höhe des Kilometers 2,5 im Abschnitt 245 fuhren beide mit ihren Pkw nacheinander über ein auf der Straße liegendes Stützrad eines Anhängers. Das hatte vermutlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Anhänger transportiert – und verloren.

Durch das Überfahren des Stützrades wurden beide Autos beschädigt: Am Wagen der Frau wurde die Ölwanne aufgerissen. Die Straßenmeisterei musste die Flüssigkeit abbinden. Am Pkw des 76-Jährigen platzte der rechte Vorderreifen. r Schaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1600 Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise auf den Verlierer des Stützrades.

Lesen Sie dazu auch

In Ziertheim wurde ein Verkehrszeichen überfahren

Auch in Ziertheim kam es noch zu einem Unfall: Eine 28-Jährige aus Weißenhorn war um 18.55 Uhr auf der Kreisstraße DLG 9 von Reistingen in Richtung Ziertheim unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2032 wollte sie mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 55-Jährigen aus Aalen und dessen Pkw. Beide Wagen stießen laut Polizei seitlich zusammen. Dabei kam das Auto des Mannes von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3600 Euro. Verletzt wurde niemand. Da die 28-Jährige die Vorfahrt des 55-Jährigen missachtet hatte, erwartet sie nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. (pol)