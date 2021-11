Lauingen

22.11.2021

Tierkrematorium in Lauingen: Bürgerinitiative wirft Stadt "Salamitaktik" vor

Mit einem Plakat und Klemmbrettern sammelte die Bürgerinitiative Pro Wohlfühlstadt am Wochenende Unterschriften in Lauingen.

Plus Die Gegner des Tierkrematoriums im Lauinger Osten schließen sich zu einer Bürgerinitiative zusammen. Einer der BI-Sprecher findet deutliche Worte, wenn es um das Projekt geht - und äußert Zweifel an den Erklärungen des Investors.

Von Jonathan Mayer

Die Gegner des geplanten Tierkrematoriums in Lauingen geben nicht auf. 24 Personen haben sich jetzt in einer Bürgerinitiative mit dem Namen „Pro Wohlfühlstadt – Gegen eine Tierverbrennungsanlage in Lauingen“ zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Den Bau des Krematoriums verhindern.

