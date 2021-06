Unbekannter will in Geschäft in Lauingen einbrechen

Ein bislang unbekannter Täter löst den Alarm in einem Laden in der Lauinger Raiffeisenstraße aus. Dann flieht er Richtung Innenstadt.

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 21.55 Uhr versucht, in ein Geschäft in Lauingen einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, löste der Mann dabei den Einbruchsalarm des Ladens in der Raiffeisenstraße aus. Er hatte die Verglasung der Eingangstüre eingeschlagen.

Ein Zeuge beobachtete den versuchten Einbruch in Lauingen

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Verdächtige unmittelbar nach dem Einschlagen der Scheibe mit einem Fahrrad unverrichteter weiterer Dinge in Richtung Innenstadt flüchtete. Der von ihm mutwillig angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter abgeben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)