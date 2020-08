00:32 Uhr

Lauingen und Haunsheim kooperieren

Im Herbst gibt es einen gemeinsamen Workshop

In einer gemeinsamen Sitzung im vergangenen März haben sich die Bürgermeister und die Ratsmitglieder der Gemeinde Haunsheim und der Stadt Lauingen von Baudirektor Ludger Klinge (Amt für ländliche Entwicklung Schwaben) die Möglichkeiten eines Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) in interkommunaler Zusammenarbeit erläutern lassen.

Er zeigte mögliche Handlungsfelder und Verfahrensschritte auf, deren Schwerpunkte vorwiegend in den Ortsteilen Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie der Gemeinde Haunsheim liegen. Natürlich können auch der Ortsteil Faimingen und das Stadtgebiet Lauingen in die Gesamtbetrachtung mit einbezogen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden Ratsgremien haben ihr grundsätzliches Interesse an einem ILEK in interkommunaler Zusammenarbeit bekundet und beschlossen, in die Vorbereitungsphase einzutreten. Dazu findet Ende Oktober ein Workshop für Stadtrats- und Gemeinderatsmitglieder beider Kommunen statt, in dem die einzelnen Verfahrensschritte erörtert und Handlungsfelder herausgearbeitet werden sollen. Mögliche Handlungsfelder sind:

Orts- und Innenentwicklung

Landwirtschaft, Landschaft und Biodiversität

Wirtschaft, Gewerbeentwicklung und Energie

Mobilität und Alltagsversorgung

Zusammenarbeit in kommunalen Angelegenheiten

Digitalisierung

Soziales und kulturelles Leben

Freizeit und Erholung

Konkrete Maßnahmen zu den einzelnen Handlungsfeldern können anhand von Beispielen dem Auszug einer Beschreibung des Amts für ländliche Entwicklung entnommen werden, der auf der städtischen Homepage unter www.lauingen.de unter „Aktuelles“ veröffentlicht ist.

Bürger, insbesondere die Einwohner Frauenriedhausens und Veitriedhausens, werden aufgefordert, dazu Anregungen und Vorschläge einzureichen, die dann von den teilnehmenden Mitgliedern des Lauinger Stadtrates eventuell bei dem Workshop in die Diskussion eingebracht werden können.

Damit die vorgebrachten Ideen, Anregungen und Vorschläge im Vorfeld der geplanten Veranstaltung noch vorgeprüft und kategorisiert werden können, sollten sie bis spätestens 30. September bei der Stadtverwaltung Lauingen eingehen: per E-Mail an ilek@lauingen.de oder per Post an Stadtverwaltung Lauingen (Donau), Herzog-Georg-Straße 17, 89415 Lauingen (Donau). (pm)

