27.03.2020

Lauingen unterstützt Initiative

Beitritt zur Seniorengemeinschaft

Der Lauinger Stadtrat begrüßt die bevorstehende Gründung der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen (wir berichteten). „Es ist toll, dass es diese Einrichtung gibt. Wir sollten dem Beitritt zustimmen“, sagte Bürgermeisterin Katja Müller in der jüngsten Stadtratssitzung.

Den Beschluss dazu fällten die Stadträte einstimmig. Neben dem Bayerischen Sozialministerium und der Stadt Dillingen beteiligt sich Lauingen in den ersten fünf Jahren mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von einem Euro pro Einwohner als Anschubfinanzierung. Die Albertus-Magnus-Stadt hat derzeit knapp 11000 Einwohner. Die Seniorengemeinschaft will älteren Mitbürgern professionelle Unterstützung im Alter bieten. Initiator Gerhard Brecht (Hausen) hatte darauf erläutert, dass jeder dritte Bürger in Dillingen (und Lauingen) im Jahr 2030 über 65 Jahre alt sein wird. (bv) Foto: bv

