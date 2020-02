17:10 Uhr

Lauinger Innenstadt: Mehr Aktionen, bitte!

Die Geschäfte in Lauingen protestieren gegen das Einkaufszentrum. Die Einigkeit, die sie jetzt zeigen, sollten sie sich für künftige Projekte bewahren.

Von Jonathan Mayer

Das Mittel, das die Lauinger Gewerbetreibenden gewählt haben, ist drastisch: Mit neongrünen Plakaten verklebten viele von ihnen die Schaufenster. Vielerorts könnte man wirklich meinen, die Geschäfte seien geschlossen. Die Händler fürchten um ihre Existenz, sollte das Einkaufszentrum im Lauinger Osten wirklich gebaut werden. Die ohnehin schon ruhige Lauinger Innenstadt könnte, so die Sorge vieler, völlig aussterben.

Nicht alles am geplanten Einkaufszentrum ist schlecht

Bei vielen Kunden dürfte die Symbolik dieser Protestaktion ankommen. Fraglich ist aber, ob das Einkaufszentrum, das laut aktuellem Plan aus Lidl, Edeka und dem Drogeriemarkt dm bestehen soll (die zwei übrigen Geschäfte stehen entweder noch nicht fest oder werden geheim gehalten), wirklich solch drastische Auswirkungen auf die Lauinger Innenstadt haben würde. Denn Friseur- und Modegeschäfte, Metzger sowie Bäcker bekommen im Lauinger Osten laut aktuellem Plan zumindest keine direkte Konkurrenz.

Was man den Plänen der Hahn-Gruppe aber ankreiden kann, ist Folgendes: Tatsächlich gibt es in Lauingen bereits zahlreiche Supermärkte. Noch einen bräuchte es da nicht. Und dass Discounter Lidl seinen aktuellen Standort in der Werner-von-Siemens-Straße verlässt, um wenige hundert Meter weiter eine neue Filiale zu eröffnen, wirft angesichts dann neu entstehender Brachflächen in Stadtnähe und Flächenversiegelung ebenfalls Fragen auf.

Die Lauinger Einzelhändler zeigen Einigkeit

Mit der Protestaktion zeigen die Lauinger Einzelhändler jedenfalls weitgehende Einigkeit in der Diskussion und machen auf sich aufmerksam. So werden auch ihre Bedenken gehört. Zweieinhalb Wochen vor dem Bürgerentscheid dürfte das bei manchem Wähler Wirkung zeigen.

Zu hoffen ist, dass diese Einigkeit auch in Zukunft Bestand hat – und die Lauinger Gewerbetreibenden wieder mehr gemeinsame Aktionen (Rabattaktionen, Cityfest, lange Einkaufsabende,...) veranstalten. Gegen das weitere Aussterben der Innenstadt könnte das nämlich helfen.

Den Bericht zur Protestaktion gibt es hier: Lauinger Läden protestieren gegen das Einkaufszentrum

