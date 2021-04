11:10 Uhr

Lauinger Pfarrerin Alicia Menth verabschiedet

Plus Die evangelische Seelsorgerin verlässt Lauingen und wechselt in den Kreis Neu-Ulm. Zum Schluss erhält sie viel Lob – und ein selbst gebackenes Brot mit einer besonderen, katholischen Zutat.

Von Verena Hafner

„Ich bin gerührt.“ Mit diesen Worten reagierte Pfarrerin Alicia Menth auf die zahlreichen Grußworte und Geschenke, während ihrer Verabschiedung im Rahmen des Gottesdienstes in der evangelischen Christuskirche am Ostermontag. Nach sieben Jahren verlässt die 36-jährige Pfarrerin die evangelische Gemeinde Lauingen und die Ostregion des Dekanats, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Für sie war es mit der Ordination im September 2014 die erste Pfarrstelle. Ab 1. Juni tritt Menth ihre neue, stundenreduzierte Stelle in Steinheim bei Neu-Ulm an.

