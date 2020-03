Lauinger stimmen gegen das Einkaufszentrum

Plus Lange wurde diskutiert, am Ende fällt die Entscheidung der Bürger eindeutig aus: Knapp zwei Drittel votieren gegen das Vorhaben der Hahn-Gruppe. Während sich die einen freuen, fürchten andere um Investoren.

Freudenrufe hallen durch den Sitzungssaal, als der hellblaue „Ja“-Balken auf der Leinwand über die 60-Prozent-Marke klettert. Der Sieg für die Lauinger Grünen ist gewiss – und er ist eindeutig. Am Ende stimmen am Sonntag noch etwas mehr, nämlich 62,9 Prozent der Wähler, beim Bürgerentscheid in Lauingen mit „Ja“ ab, und damit gegen das geplante Einkaufszentrum im Osten der Stadt.

Vorausgegangen war der Abstimmung eine monatelange Diskussion über das Für und Wider des Projekts. Der Investor Hahn-Gruppe wollte auf dem Gelände an der Dillinger Straße ein 20-Millionen-Euro-Vorhaben mit Supermarkt, Discounter, Schuhgeschäft und Drogeriemarkt umsetzen. Von Anfang an waren die Pläne umstritten: Der Stadtrat stimmte im vergangenen Jahr mit 13:10 Stimmen nur knapp dem Vorhaben zu. Die Grünen initiierten daraufhin ein Bürgerbegehren und schließlich den Bürgerentscheid.

"Ich hatte mich auf ein knapperes Ergebnis eingestellt"

Deren Sprecher, Engelbert Kigele , war einer der Initiatoren. Bei ihm und seinen Mitstreitern war die Freude am Sonntagabend am größten. „Ich habe die vergangenen Tage wirklich schlecht geschlafen“, gesteht er. Besonders freue ihn, dass das Ergebnis so eindeutig ausgefallen ist. 2317 Bürger stimmten gegen das Einkaufszentrum. Knapp 1000 weniger, nämlich 1368 sprachen sich mit ihrer Stimme für den Bau aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,9 Prozent, 3701 Bürger gaben ihre Stimme ab. 8242 Wahlberechtigte gibt es in Lauingen. Kigele zitiert Willy Brandt : „’ Mehr Demokratie wagen’, das hat sich bewährt.“

Auch Markus Hoffmann , Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat, lässt sich die Freude anmerken. Er sei glücklich darüber, wie die Lauinger abgestimmt haben. Denn: „Ich hatte mich auf ein knapperes Ergebnis eingestellt.“ Wie Hoffmann sagt, habe man auch in der CSU lange über die Pläne der Hahn-Gruppe diskutiert. Am Ende hätten die Nachteile aber überwogen. Deshalb habe die Fraktion im Stadtrat damals auch gegen die Umsetzung gestimmt. „Abgesehen von den Grünen waren wir die einzige Partei, die sich eindeutig gegen das Einkaufszentrum positioniert haben“, so Hoffmann. Er verweist auf die Ulmer Liste, ein Plan, der die Ansiedlung von Gewerbe, das es in der Innenstadt bereits gibt, beschränken soll, um ebendieses zu schützen. „Wir haben generell nichts gegen ein Einkaufszentrum , nur gegen das Konzept, das umgesetzt werden sollte.“

Freude bei den Lauinger Grünen: Sie hatten das Bürgerbegehren gegen das Einkaufszentrum an der Dillinger Straße ins Leben gerufen. Bei der Abstimmung am Sonntag sprachen sich knapp 63 Prozent der Wähler gegen den Bau aus. Bild: Jonathan Mayer

Weder enttäuscht noch glücklich gibt sich derweil der Fraktionsvorsitzende der SPD , Markus Stuhler. Seine Fraktion hatte im Juli 2019 für den Plan der Hahn-Gruppe gestimmt. Aus dem Ergebnis liest Stuhler einen „klaren Auftrag der Wähler, in welche Richtung die Lauinger SPD arbeiten sollte“, heraus. Er stellt insbesondere eines klar: „Wir waren nicht für den Bau des Einkaufszentrums , sondern dafür, die Pläne prüfen zu lassen. Die Bürgerbeteiligung wäre bei uns am Ende gekommen, wenn alle Prüfungen erledigt sind.“ Gewundert habe er sich im Wahlkampf darüber, dass sich die Lauinger Wirtschaftsvereinigung „nicht zum Thema geäußert hat“. Es gab zwar eine Protestaktion der Geschäftsinhaber in der Innenstadt. Diese war aber privat initiiert.

Die Fraktion der Freien Wähler wiederum war bei den Stadtratsberatungen geteilter Meinung: Drei der vier Stadträte hatten 2019 gegen den Bau gestimmt. Fraktionsvorsitzender Gerhard Frieß betont: „Die Stärkung der Innenstadt hat für uns Vorrang.“ Auch er sei mit dem Ergebnis zufrieden. Die Wahlbeteiligung von knapp 45 Prozent sieht Frieß jedoch als wenig an. „Wenn die Möglichkeit da ist, so eine Entscheidung zu fällen, dann sollte man sie auch nutzen.“

Einige sind über das Ergebnis beim Bürgerentscheid in Lauingen überrascht

Und FDP-Fraktionsvorsitzende Claudia Stocker , deren Fraktion für den Bau stimmte, betont angesichts des Ergebnisses: „Das ist eine klare Entscheidung der Bürger. Genau das wollten wir.“ Auch wenn sie den Bau befürwortet hätte, so sei das Ergebnis doch zu akzeptieren.

Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU ) ist am Sonntagabend schon vom Ergebnis enttäuscht. „Ich hatte mir etwas anderes erhofft“, sagt sie. Auch wenn sie selbst nicht habe einschätzen können, wie die Abstimmung ausgehen würde. Auch die Bürgermeisterin sieht im Ergebnis eine „eindeutige Richtung, wo es im Stadtrat hingehen soll“. Sie wünsche sich auf dem Areal dennoch ein Einkaufszentrum , wenn auch in anderer Form. Den Bau eines Schuhgeschäfts, wie es Investor Hahn-Gruppe erst kürzlich vorgeschlagen hatte, findet Müller etwa gut.

Die Bürgermeisterin habe sich vom Einkaufszentrum noch etwas erhofft: Nämlich, dass der Standort Lauingen dadurch auch für andere Investoren anziehend werde. „Aber jetzt fangen wir einfach von Neuem an.“

