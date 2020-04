vor 21 Min.

Lauter Erfolge

Die neue Dilingana-Broschüre ist nach einer Verzögerung endlich da. Das Fest der Studienvereinigung zum 470-jährigen Bestehen der Schule wird verschoben

Von Erich Pawlu

Mit einem Umfang von 92 Seiten präsentieren sich die „Mitteilungen der Dillinger Studienvereinigung Dilingana 2019“ als eindrucksvolle und reichhaltige Broschüre. Redakteur Stefan Weber, Oberstudienrat am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium, hat die vielen Mitglieder der Studienvereinigung in aller Welt mit zahlreichen Artikeln über die Aktivitäten seiner Schule informiert.

Die „Dilingana“-Ausgabe erschien bereits vor der Jahreswende 2019/2020. Ein Fehler im elektronischen Adressiersystem hatte allerdings zur Folge, dass nicht alle Mitglieder die Ausgabe erhielten. Aber auch ein verspäteter Empfang schmälert nicht das beeindruckende Panorama, das die Broschüre vom Schulleben am Sailer-Gymnasium vermittelt.

Im Vorwort berichtet Oberstudiendirektor Kurt Ritter über den Stand der Baumaßnahmen, über die von der „Dilingana“ mitfinanzierte digitale Ausstattung „in allen Unterrichtsräumen“ und über die Auszeichnungen, mit denen die pädagogische Arbeit an der Schule gewürdigt wurde. Auf einen Brief von Oblatenpater Miguel Fritz aus Paraguay folgen mehrere Berichte über die Zusammenkünfte und Jubiläumsfeiern früherer Abiturjahrgänge. Beim überwiegenden Teil der Texte handelt es sich um die Wiedergabe von Berichten aus der Donau-Zeitung. Abgedruckt wurde beispielsweise eine Betrachtung zum „Millionenprojekt Neubau“. Erläutert werden die Schulpartnerschaften mit den Firmen Grünbeck und Gartner, die Verleihung des mit 4000 Euro dotierten Wilhelm-Hübsch-Preises der IHK und der Schul-Erfolg im Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Wiedergegeben wird ein DZ-Bericht über den Vortrag „Johann Michael Sailer und seine Intriganten“, den Prälat Bertram Meier, inzwischen Bischof von Augsburg, im Juli 2019 im Dillinger Colleg gehalten hat. Porträts des Pfarrers Josef Philipp, Ziertheim-Dattenhausen, des Pfarrers Richard Harlacher, Gundremmingen, und des verstorbenen Sailer-Kunsterziehers Hartmut Pfeuffer schließen sich an. Die Absolvia-Feier 2019, die Schulspiel-Inszenierung „Strafsache Koch“, die Attraktivität des „Sailer-Cafés“, das Weihnachtskonzert, die Fahrt zur Münchener Aufführung der Richard-Strauß-Oper „Arabella“, die schulische Golfspielförderung, Klassenfahrten und Exkursionen, der Sieg Marie Schinhammers im Kreisentscheid des Lesewettbewerbs, eine Gratulation zum 85. Geburtstag des früheren Akademiedirektors Ludwig Häring, ein neuer Gedichtband von Heinz Piontek, eine Vorstellung des Duftforschers Hanns Hatt, Hinweise auf Vorträge des Historischen Vereins und der Volkshochschule Dillingen sowie Berichte vom Tod des Psychologen Dr. Heinrich Halmer, des ehemaligen Biologie-Lehrers Siegfried Sieber und des Pfarrers Franz Xaver Neher vermitteln ein imponierendes Bild von der Vielfalt des gegenwärtigen Schullebens, aber auch von der Bedeutung ehemaliger Schüler des Sailer-Gymnasiums. Diese „Dilingana“-Ausgabe reiht sich ein in eine Tradition, die ehemaligen Schülern Gelegenheit gibt, ihre Leistungen, aber auch ihre Anhänglichkeit an das Sailer-Gymnasium zum Ausdruck zu bringen.

Aus Anlass der Corona-Krise hat sich die Studienvereinigung am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium entschlossen, ihr für Juli 2020 geplantes Dilingana-Fest auf das Jahr 2021 zu verschieben. Dieses Studiengenossenfest sollte vom 17. bis 19. Juli unter dem Titel „470 Jahre Johann-Michael-Sailer-Gymnasium“ stattfinden.

Die Vorbereitungen, so schreibt Dilingana-Redakteur Stefan Weber, seien schon weit fortgeschritten gewesen. Aber angesichts der gegenwärtigen Planungsunsicherheit sei in Absprache mit der Schulleitung der Beschluss gefasst worden, das Fest in der Zeit vom 23. bis 25. Juli 2021 zu veranstalten.