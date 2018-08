vor 56 Min.

Lecker! Was unsere Bäckerinnen aus dem Landkreis Dillingen für uns zaubern

Im aktuellen Zuckerguss geht es um Nachspeisen. Ob süß oder salzig – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch für Ihren?

Von Brigitte Bunk

Diesmal hat es geklappt. Michaela Fetzer ist mit ihrem Rezept im neuesten Zuckerguss-Magazin vertreten. Nach mehreren vergeblichen Einsendungen war sie doch sehr überrascht, als sie das Heft mit ihrem eigenen Rezept und dem Bild davon in den Händen gehalten hat. Dahinter steckt aber auch eine schöne Geschichte. Die Medlingerin erzählt: „Mein Neffe hat im April dieses Jahres eine ganz liebe Türkin geheiratet und ich wurde gebeten, für den Hennaabend ein Baklava zu backen.“ Nachdem sie sehr gerne kocht und backt, hat sie auch nicht nein gesagt, daraufhin nach einem Rezept gesucht und es gleich ausprobiert. Mit großem Erfolg! Ihre Familie liebt diese Nachspeise und die Zuckerguss-Redaktion konnte ebenfalls nicht widerstehen. Da freuten sich auch ihre Arbeitskollegen im Rathaus Offingen mit, als sie davon erzählte. Denn die Zuckerguss-Bäckerinnen, von denen es im Landkreis noch mehr gibt, als wir hier vorstellen können, bekommen das Heft schon ein paar Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart nach Hause geschickt.

Pralinen, Sahne, Eierlikör: Was im Zuckerguss alles zu finden ist

Zurzeit backt Angelika Bestle am liebsten Käsekuchen, erzählt sie. „Der geht immer.“ Auch Sahnekuchen mag sie gern. Da macht der 59-Jährigen auch das Aufräumen danach überhaupt nichts aus, Familie und Freunde freuen sich. Sie erklärt: „Ich koche und backe regelmäßig, alles was ich gerne mag.“ So wird Pfaffenhofenerin auch immer mal wieder nach Rezepten gefragt. Da trifft es sich gut, dass gleich zwei von ihr im aktuellen Zuckerguss abgedruckt sind, dass zurzeit in den Servicestellen unserer Zeitung erhältlich ist. Und warum hat sie das Rezept der Pralinencreme eingeschickt? „Die ist schon sehr gut“, freut sich Angelika Bestle über die gelungene Zusammenstellung. Und die Eierlikörtörtchen? „Die wollte ich schon länger mal bei den Kuchen einschicken und bei den Nachspeisen passt das ja auch.“ Denn um diese leckeren Süßigkeiten geht es im aktuellen Heft. In der vorigen Ausgabe, mit den Thermomix-Rezepten, war Angelika Bestle erstmals mit von der Partie, obwohl sie schon oft überlegt hatte, ein Rezept einzuschicken. Damit war die Hemmschwelle überwunden, zur Freude der Zuckerguss-Nachbäcker(innen). Zwei Bekannte haben sie auch schon darauf angesprochen in den vergangenen Tagen.

Aus Gundelfingen, Medlingen und Pfaffenhofen

Nicht von Bekannten, sondern beim Einkaufen in Jettingen wurde Maja Traut nach der Zuckerguss-Veröffentlichung angesprochen. Bei ihren Grießsternen und -herzen handelt es sich um das uralte Rezept von den Grießschnitten, wobei aus der getrockneten Masse mit Förmchen Herzen oder Sterne gestochen werden. Sie weiß: „Das machen auch Kinder gerne.“ Die Gundelfingerin und ihre Schwester Hanni Burger, von der das Holunder-Creme-Rezept im Zuckerguss zu finden ist, haben ihre Leidenschaft nicht von ungefähr: „Unsere Mutter hat für ihr Leben gern gekocht und gebacken und die Liebe dazu an ihre Töchter weitergegeben.“ Ganze Kochbücher gab es bereits, mit dem Erlös unterstützten sie die Kartei der Not. Neue Rezepte zu kreieren ist für Traut etwas Alltägliches: „Ich mache den Kühlschrank auf und je nachdem, was da ist, entsteht leckeres Essen.“ Deshalb bezeichnet sie sich als „freischaffende Kochkünstlerin“. Bei den heißen Temperaturen gibt es bei ihr viel Obst, am liebsten mit einer Quarkmischung in Gläser geschichtet. Noch ein Tipp: „Was bei uns gerade der Klassiker ist: die kleinen Mozarellakügelchen, leicht Salz darauf, und dazu Apfelmus, natürlich selbst gemacht.“

Wo gibt es den Zuckerguss zu kaufen?

