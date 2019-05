19:09 Uhr

Letzte Gelegenheit für die Fahrt mit dem Riesenrad

Das Volksfest Dillinger Frühling neigt sich dem Ende entgegen. Gegen 22.30 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

Viel besser als erwartet war in den ersten Tagen das Wetter beim Volksfest Dillinger Frühling. Am Dienstagnachmittag regnete es allerdings wie aus Kübeln. Jetzt neigt sich das Fest dem Ende entgegen.

Um 22.30 wird das Feuerwerk gezündet

Wer noch Volksfest-Atmosphäre genießen will, sollte sich demnach sputen. Im Festzelt lässt es die Band Brenztal-Power krachen. Und zum Finale gibt es noch ein Riesenspektakel: Um 22.30 Uhr wird ein Feuerwerk den Dillinger Nachthimmel erleuchten.

Zum Auftakt schien die Sonne

Am Mittwoch gilt es für Festwirt Roland Rachinger, Bilanz zu ziehen. Schlecht dürfte sie nicht ausfallen. Denn bereits am ersten Tag am Freitag haben Tausende auf dem Volksfest gefeiert. Und auch am Wochenende lachte dem Dillinger Frühling immer wieder die Sonne. (bv)

