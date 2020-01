vor 7 Min.

Literaturfestival Nordschwaben beginnt

Das Programm steht jetzt online

Nach über einjähriger Vorbereitungszeit ist jetzt die Website des 1. Literaturfestivals Nordschwaben online geschaltet. Dort steht das Programm, das von 16. März bis 4. April die Landkreise Dillingen und Donau-Ries erstmals zum Zentrum der Literatur in Schwaben macht.

Das Literaturfestival Nordschwaben bringt laut Pressemitteilung renommierte deutschsprachige Autoren in die Region, die aus ihren Büchern lesen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Im Dreieck zwischen Nördlingen, Dillingen und Donauwörth treten so namhafte Persönlichkeiten auf wie Harald Lesch, Joachim Gauck oder Denis Scheck. Für Spannung sorgen unter anderem Romy Hausmann, Vea Kaiser und Melanie Raabe. Mit insgesamt 14 Lesungen und einem abschließenden Tag der Regionalliteratur zeigen die Veranstalter – darunter Kulturämter, Bibliotheken, Buchhandlungen, Volkshochschulen und gemeinnützige Vereine –, wie lebendig Bücher sein können. Die Lesungen führen dabei an kulturhistorisch bedeutende Orte Nordschwabens, sowohl zu vertrauten Bühnen als auch zu Spielstätten, die es zu entdecken gilt.

Der künstlerische Leiter des Literaturfestivals Nordschwaben, Thomas Kraft, ist überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Literatur wesentlich dazu beitragen kann, das Interesse für eine Region und ihr vielfältiges Kulturangebot zu wecken und zu verstärken. Diese Gewissheit teilen die Landkreise mit ihren Landräten Stefan Rößle und Leo Schrell ebenso wie der Bezirkstagspräsident Martin Sailer, die das Projekt von Beginn an förderten. (pm)

zu den Veranstaltungen gibt es jeweils vor Ort oder bei den zentralen Vorverkaufsstellen der Partnerbuchhandlungen. Mehr dazu steht im Internet unter www.literaturfestival-nordschwaben.de und im in Kürze erscheinenden Programmheft.

