18:13 Uhr

Mann droht Taxifahrer mit Messer

Ein amtsbekannter 37-Jähriger hat sich in der Nacht zum Samstag mit dem Taxi (Symbolfoto) von Kaufering zu seinem Wohnort nach Lauingen fahren lassen. Dort konnte er den Fahrpreis nicht bezahlen.

Ein 37-Jähriger lässt sich mit dem Taxi von Kaufering nach Lauingen fahren und zahlt nicht. Dann kommt es zu Turbulenzen.

Ein amtsbekannter 37-Jähriger hat sich in der Nacht zum Samstag mit dem Taxi von Kaufering zu seinem Wohnort nach Lauingen fahren lassen. Zu Hause angekommen, stieg der Mann aus dem Taxi aus und ging in seine Wohnung, ohne den Fahrtpreis in Höhe von 170 Euro zu bezahlen.

63-Jähriger stellt den Mann in seiner Wohnung zur Rede

Der 63-jährige Taxifahrer lief daraufhin dem Fahrgast hinterher und stellte den 37-Jährigen in dessen Wohnung zur Rede, worauf dieser ihm sagte, dass er momentan kein Geld habe. Er forderte den Taxifahrer auf, zu verschwinden. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, nahm der 37-Jährige laut Polizeibericht ein Küchenmesser in die Hand.

Der Taxifahrer erstattet Anzeige

Der Taxifahrer verließ daraufhin die Wohnung und erstattete im Anschluss bei der Polizeiinspektion Dillingen Anzeige. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 37-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Fahrgast hat mehr als zwei Promille

Ein Alkoholtest bei ihm erbrachte nach Angaben der Polizei einen Wert von über zwei Promille. (pol)

