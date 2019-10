vor 3 Min.

Mann fährt in Buttenwiesen mit 2,5 Promille Auto

In Buttenwiesen setzt sich ein Mann sturzbetrunken ans Steuer, in Dillingen muss ein 21-Jähriger in der Arrestzelle übernachten. Und in Fristingen räumt die Feuerwehr Mist von der Fahrbahn.

Einiges hatte die Polizei am Wochenende zu tun. In Höchstädt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag von einem Sattelzug, der in der Dillinger Straße geparkt war, etwa 1100 Liter Diesel aus den Kraftstofftanks abgesaugt. Die Täter brachen dazu die beiden versperrten Tankdeckel auf und nahmen sie wohl auch mit, da sie vor Ort nicht mehr aufgefunden werden konnten. Weiterhin stahlen die Unbekannten noch zwei auf dem Auflieger befindliche Schwerlastrampen. Der Abtransport des Diebesgutes muss entweder mit einem Lieferwagen oder Anhänger erfolgt worden sein. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Straße auf etwa 50 Metern mit Mist verschmutzt

Mit einer verschmutzten Fahrbahn hatten es Polizei und Feuerwehr am Samstagnachmittag an der Glöttbrücke in Fristingen zu tun. Dies hatte ein Anrufer der Inspektion mitgeteilt. Eine Streife stellte schließlich fest, dass ein bislang unbekannter Landwirt beim Ausbringen von Mist auf das angrenzende Feld die Straße auf einer Länge von etwa 50 Metern erheblich verschmutzt hatte. Zur Fahrbahnreinigung rückte die Feuerwehr Fristingen mit etwa 15 Einsatzkräften an. Die Ermittlungen laufen, wer die Straße verschmutzt hat.

Mann verhindert, dass Betrunkener Auto fährt

In Dillingen konnte eine Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Sonntag gerade noch verhindert werden. Ein 28-Jähriger wollte gegen 0.15 Uhr in der Großen Allee in seinen Wagen einsteigen und wegfahren. Daran hinderte ihn jedoch ein 21-Jähriger und verständigte zudem die Polizei. Ein Alkoholtest beim 28-Jährigen ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als drei Promille. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel des Autos sicher. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung durfte der 28-Jährige zudem die weitere Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Dillingen verbringen.

Zeuge fährt alkoholisiertem Autofahrer hinterher

Sturzbetrunken hatte sich dagegen in Buttenwiesen ein Mann ans Steuer seines Autos gesetzt. Ein Zeuge bemerkte am Samstagabend gegen 20.45 Uhr, dass ein zunächst Unbekannte zwischen Lauterbach und Buttenwiesen in Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge verständigt über Notruf die Polizei, fuhr dem Autos hinterher und teilte wenig später mit, dass der Wagen im Hof eines Wohnanwesens in Buttenwiesen abgestellt wurde und der Fahrer in seine Wohnung ging. Nachdem Beamte der Polizeistation Wertingen wenig später dort eintrafen und an der Haustüre klingelten, öffnete der Fahrer. Die Polizei bemerkte, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab, dass der Fahrer mehr als 2,5 Promille Alkohlol im Blut hatte. Die Polizei ordnete deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. (pol)

