12:10 Uhr

Mann schlägt Frau ins Gesicht

In Steinheim sind zwei Betrunkene aneinandergeraten, in Lauingen hat ein Mann eine Frau mit einem Messer bedroht.

Eine 21-jährige Frau ist am späten Sonntagabend verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie sich in der Kirchstraße in Steinheim mit einem 53-jährigen Mann gestritten.

Das ging soweit, dass der Mann die Frau um 22.50 Uhr nicht wieder in sein Haus lassen und seinen Hausschlüssel haben wollte. Es kam zu einem Handgemenge, wobei die Frau einen Schlag ins Gesicht bekam. Sie erlitt leichte Verletzungen an ihrer Lippe. Beide Kontrahenten waren angetrunken.

Zweimal holte der Mann mit dem Messer aus

In Lauingen bedrohte dann am Sonntagmittag ein amtsbekannter 61-Jähriger eine 44-Jährige mit einem stumpfen, abgerundeten Brotzeitmesser: Der Mann holte zweimal mit dem Messer aus und stoppte aber beide Male kurz vor dem Körper der Frau. Die Frau blieb unverletzt, wurde aber beleidigt.

Laut Polizei war das Messer nicht geeignet, um eine ernsthafte Verletzung herbeizuführen. Nach jetzigen Erkenntnissen wollte der Mann die Frau nur einschüchtern. Das Messer wurde sichergestellt. Der Beschuldigte wurde in das Bezirkskrankenhaus Günzburg eingewiesen. (pol)

