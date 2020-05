vor 33 Min.

Mann überfällt 64-Jährige mit Rollator

Ein Mann überfällt in Lauingen eine 64-Jährige. Zunächst kann er flüchten, kurz darauf wird er geschnappt.

Eine 64-Jährige, die mit ihrem Rollator in Richtung eines Discounters in Lauingen unterwegs war, ist am Montag gegen 16.30 Uhr in der Straße „Unteranger“ auf Höhe der Kirche von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann fragte laut Polizei zunächst nach Kleingeld. Nachdem die 64-Jährige jedoch keines hatte, wollte er stattdessen Geldscheine. Als ihm dies verweigert wurde, stieß er die Frau zu Boden, entnahm ihr gewaltsam die Geldbörse und entwendete daraus 50 Euro.

Lauingen: Mann überfällt 64-Jährige und flüchtet

Anschließend lief er mitsamt seiner Beute in Richtung Stadtmitte davon. Die Geschädigte machte durch Rufen auf sich und den Flüchtenden aufmerksam, wodurch dies eine Zeugin mitbekam und der Frau half. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte auch aufgrund der guten Personenbeschreibung von Zeugin und Geschädigter kurze Zeit später zum Erfolg. Der Tatverdächtige konnte in der Brüderstraße von einer Polizeistreife erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Kripo Dillingen wurde eingeschaltet

Der 54-Jährige war mit mehr als 1,2 Promille alkoholisiert, ein Großteil der Beute konnte sogar noch bei ihm sichergestellt werden. Aufgrund der Tatausführung wurde die Kripo Dillingen eingeschaltet, die nun wegen eines Raubdeliktes gegen den 54-Jährigen – der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde – ermittelt. (pol)

