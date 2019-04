12:40 Uhr

Mann wird von einer Flasche am Kopf getroffen

Zwei Lauinger haben sich am Dienstagabend gestritten.

Die Dillinger Polizei ist am Dienstag um 21.45 Uhr verständigt worden. In der Dillinger Straße in Lauingen erklärte ein 28-Jähroiger, ein amtsbekannter 36-Jähriger hätte ihm eine Bierflasche an den Kopf geworfen.

Der Ältere fiel schon vor dem Vorfall auf

Der Ältere ist laut Polizei schon eine Stunde vorher aufgefallen, nachdem er mit seinen Begleitern mit Bierflaschen herumgeworfen hatte. Der 28-jährige Lauinger erlitt durch den Flaschenwurf eine Beule am Kopf, die jedoch nicht ärztlich versorgt werden musste. Gegen den 36-jährigen Lauinger wird nun unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Wertingen: Ein Leichtverletzter und 8000 Euro Unfallschaden

Wertingen: Polizisten filmen den Osterhasen auf seinem Motorrad

Unfall bei Gundelfingen: B16 gesperrt

Dillingen: Feuer zerstört Zaun und Bienenkästen

Themen Folgen