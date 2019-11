Mehr Mobilität für Blindheim

Plus Der Bahnhof ist in der Gemeinde seit vielen Jahren ein Dauerthema. Eine neue P&R-Anlage sowie zwei Buswendespuren sollen den Bürgern nun mehr Flexibilität bringen.

Fahrrad, Auto, Bus oder doch Bahn? Diese Frage stellt sich auch die Gemeinde Blindheim seit vielen Jahren. Mit der geplanten P&R-Anlage und zwei Buswendeschleifen am Bahnhof, die bis Mitte des nächsten Jahres fertiggestellt werden sollen, möchte die Gemeinde ihre Infrastruktur stärken. „Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten und gleichzeitig den Bürgern mehr mobile Möglichkeiten bieten“, erklärte Bürgermeister Jürgen Frank beim offiziellen Spatenstich zu Beginn der Woche.

Welche Schwierigkeiten die Gemeinde Blindheim hatte

Auch wenn die Freude über den Start des Projekts überwiegt, blickt die Gemeinde auf einen steinigen Weg zurück. Seit die beiden neuen Bahnsteige vor rund sieben Jahren gebaut wurden, war auch die Gestaltung der Bahnhofsumgebung zu einem Dauerthema geworden. Genehmigungsprobleme mit der Deutschen Bahn, Diskussionen über unterschiedliche Planungsvorlagen im Gemeinderat und dann noch die Frage der Kosten: Lange Zeit hatte es nicht danach ausgesehen, dass am Blindheimer Bahnhof eine Parkfläche für rund zehn Autos, Platz für knapp 30 Fahrräder sowie zwei Buswendeschleifen für eine neue Haltestelle entstehen könnten. Nun nimmt das Projekt Form an. Die ersten Arbeiten hatten bereits vor einigen Wochen begonnen. Rathauschef Frank sagte: „Die archäologischen Untersuchungen sind abgeschlossen und das zuständige Ingenieurbüro Kapfer aus Hausen steht in den Startlöchern.“

Wann die neue Mobilitätsdrehscheibe fertig sein soll

Ende Juni 2020 soll die neue Mobilitätsdrehscheibe fertig sein. Rund 300000 Euro lässt sich die Gemeinde diese Maßnahme kosten, bei der alle besprochenen Ideen umgesetzt werden.

Nach vielen Jahren der Diskussion entsteht am Blindheimer Bahnhof eine P&R-Anlage mit zwei Buswendespuren. Bürgermeister Jürgen Frank, Landtagsabgeordneter Georg Winter und Staatsminister Hans Reichart (Mitte von rechts) beim symbolischen Spatenstich. Bild: Tanja Ferrari

Einzig von der geplanten Vorfahrtsänderung an der Einmündung der Petersruhstraße zum Schutz der Fußgänger sei der Gemeinderat abgekommen. „Wenn in fünf Jahren die Straßenunterführung kommt, müssten wir ohnehin wieder alles aufreißen“, informierte Frank. Stattdessen wolle die Gemeinde während dieser Zeit andere Maßnahmen zur Sicherheit der Bürger treffen.

Wieso die Entscheidung für zwei Buswendeschleifen wichtig war

Die Entscheidung für die P&R-Anlage mit gleich zwei Buswendeschleifen hält der Bürgermeister für einen zukunftsorientierten Schritt. „Wir wollten, dass der Bus am Bahnhof hält und mussten dafür das passende Umfeld schaffen“, erläuterte er. Momentan gebe es nur eine Haltestelle an der B16. Wenn der Bus jetzt allerdings in die Gemeinde fahren und anschließend auch problemlos wenden könne, sei das ein großer Gewinn. Dass das Projekt ein wichtiges Zeichen setze, findet auch Bauminister Hans Reichhart. „Wir dürfen Verkehrswege nicht isoliert betrachten, sondern müssen sie zusammenbringen“, argumentierte er. Wenn er alle Möglichkeiten habe, könne jeder Bürger individuell entscheiden, welches Verkehrsmittel er nutzen wolle.

