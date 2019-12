11:36 Uhr

Mehrere Unfälle wegen Straßenglätte

Zwei Menschen werden bei Unfällen in Wertingen und Dillingen leicht verletzt.

Im Landkreis haben sich am Dienstag mehrere Unfälle wegen Straßenglätte ereignet. Um 7.20 Uhr verlor ein 21-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2034 zwischen Welden und Emmersacker auf Grund überfrierender Nässe die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen kam nach Angaben der Polizei nach links von der Fahrbahn ab, rutschte anschließend über eine Böschung und überschlug sich dabei. Zwar konnte sich der junge Mann selbstständig aus seinem Pkw befreien.

Der Mann wird ins Wertinger Krankenhaus gebracht

Doch er hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde zur weiteren Behandlung ins Wertinger Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Weldener Feuerwehr sicherte mit elf Einsatzkräften die Unfallstelle ab und half bei der Bergung.

Wagen einer Dillingerin überschlägt sich

Kurz darauf, gegen 8.15 Uhr, kam es zu einem weiteren Glätteunfall, nachdem eine 19-jährige Dillingerin mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße DLG 39 von Wertingen in Richtung Buttenwiesen fahren wollte. In einer Linkskurve rutschte ihr Auto von der Straße, überschlug sich und blieb in einem Acker sehen. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Feuerwehr Unterthürheim sicherte die Unfallstelle mit sieben Einsatzkräften vor Ort.

Fahrradfahrer stürzt auf die Straße

In Dillingen verunfallte am Dienstag um 8 Uhr zudem ein 59- jähriger Fahrradfahrer auf der Otto-Brenner-Straße. Er geriet beim Abbiegen ins Rutschen und fiel auf die Straße. Der 59-jährige Radler verletzte sich am Oberkörper und wurde zur weiteren Untersuchung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen